Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

17 Haziran 2025 günü saat 00.35 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Hareket Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve emniyet güçleri İçmeler Kızılkum Maliye Kampı mevkiine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, 3 araçla bölgeye belli aralıklarla göçmen taşındığını tespit etti. Göçmenlerin, İran uyruklu A.A. tarafından kıyıya yanaştırılan bir bota yönlendirilerek açıkta bekleyen Ocean isimli yelkenli tekneye bindirildiği belirlendi. Yol kenarında gözcülük yaptığı tespit edilen A.A.'nın bindiği 34 plakalı araç durdurularak, araçtaki sürücü S.K., A.A. ve Irak uyruklu K.W.A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda Ocean isimli teknede 67 düzensiz göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Tahkikatı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen olayda, aralarında umut tacirleri ve düzensiz göçmenlerin kaçmaya yeltenmeden önce Marmaris'te konakladığı apart çalışanlarından oluşan S.K., A.A., K.W.A.G., İ.U., M.A.E., M.E., M.K.S. ve M.H.E isimli şüpheliler emniyet merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Marmaris adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.