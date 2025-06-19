Benzin ve motorine yeniden zam geliyor!

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

Devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

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