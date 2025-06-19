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Benzin ve motorine yeniden zam geliyor!

Petrol fiyatlarındaki artış sürüyor! 21 Haziran'dan itibaren benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL zam bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 22:11, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 22:14
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Benzin ve motorine yeniden zam geliyor!

Devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

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