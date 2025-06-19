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İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 22:20, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 22:43
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İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi istenen teklifte ayrıca, park ve bahçeler müdürlüğü, hal müdürlüğü, imar müdürlüğü, kültürel etkinlikler ve spor tesislerinin de bulunduğu birçok alanda zam yapılması talep edildi.

- "Zamların çoğu vatandaşlarımızın günlük yaşantısına dokunan önemli alanları kapsamaktadır"

Teklifle ilgili söz alan Tarife Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, komisyona 25 müdürlükten gelen ve 1000 kalemden oluşan yeni zamlarla karşı karşıya olduklarını, tarife artışlarının yıl sonu aralık ayında yapılarak gelecek yılın tarifelerinin güncellendiğini ve yıl sonuna kadar bu tarifelerin uygulandığını söyledi.

Önlerine gelen dosyada 2024'te yapılan tarifeyi 6 ay sonra yeniden güncelleyerek yeni yıl tarifesi gibi sunduklarını ve bu durumun İBB'de bir ilk olduğunu belirten Karaköse, "Bu zamların çoğu vatandaşlarımızın günlük yaşantısına dokunan önemli alanları kapsamaktadır. Örneğin kreşler. Seçim boyunca övgüyle bahsettiğiniz ve her fırsatta en çok savunduğunuz bu konuda bile yüzde 100 zam yaparak, fiyatları 2 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarmayı hedefliyorsunuz." diye konuştu.

Aynı artışların sosyal tesislerde de gündemde olduğunu ifade eden Karaköse, şunları söyledi:

"Yine 'Gençlerin yanında olacağız.' diyerek algısını yaptığınız öğrenci yurtlarında da durum maalesef aynı. Burada da yüzde 50'ye yakın bir zam yaparak yurt ücretlerini 2 bin 800 lira yapmak istiyorsunuz. Tiyatro, konser ve sinema biletleri ücretsiz olarak verilirken bundan sonra bu gelen dosyayla artık öğrencilerimiz bu tür etkinliklerden ücreti karşılığı faydalanacaklar. Bugüne kadar ücreti alınmayan açık hava etkinlik alanlarında bu yeni gelen dosyayla beraber saatlik, günlük ve hatta aylık kiralama bedelleriyle faydalanabilecek İstanbullular. Hem de bu rakamlar öyle çok küçümsenecek rakamlar değil. Bazı kalemlerde 300 bin, sergi alanı kiralamalarında bu rakam maalesef 1 milyon 250 bin liralara kadar çıkmaktadır."

Karaköse, binlerce kaleme uygulanacak fahiş artışları kabul etmediklerini, belediyecilik anlayışının ön plana konulup çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı olarak "ret" oyu verdiklerini ifade etti.

- Teklif, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi

Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu, komisyondan oy çokluğuyla gelen talepleri, ilgili müdürlüklerinden geldiği gibi Meclisin takdirine sunduklarını söyledi.

"Ortada ne bir hesapsızlık vardır ne kitapsızlık vardır." diyen Karaoğlu, bu nedenle teklifin komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı revize ücret tarifesi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

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