Hizbullah: İran'ın yanındayız, tarafsız değiliz

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Ana sayfaHaberler Dünya

Hizbullah: İran'ın yanındayız, tarafsız değiliz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalarını kınayarak, Hizbullah'ın İran'a yönelik saldırılara karşı durduğunu ve "bu süreçte tarafsız olmadıklarını" belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 23:11, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 23:12
Yazdır
Hizbullah: İran'ın yanındayız, tarafsız değiliz

Kasım yazılı açıklamasında, Trump'ın Hamaney'e ve İran'a yönelik saldırı tehditlerini "bölge halklarına ve dünyanın özgür insanlarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, "Hizbullah olarak, İran'ın meşru hakları ve bağımsızlığı ile ABD'nin saldırganlığı ve İsrail gibi işgalci güçler arasında tarafsız değiliz." ifadesini kullandı.

İran'ın yanında olduklarını vurgulayan Kasım, "İsrail saldırılarını durdurmak için İran'ın yanında yer almanın kendileri için bir görev" olduğunu ifade etti.

Kasım, açıklamasında "İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme ve nükleer programını geliştirme hakkı olduğunu" savunarak, bu hakkın, uluslararası yasalar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından İran'a tanındığını kaydetti.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hamaney'e yönelik suikast tehdidi kınanarak, bu tehdidin "ağır sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulunulmuştu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber