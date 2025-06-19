İzmir'de otomobilin çarptığı öğretmen ağır yaralandı

Barış Can'ın Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Can, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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