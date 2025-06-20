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20 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

20 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 00:02, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 00:03
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20 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, Türkiye Diyanet Vakfı ve Belçika İslam Federasyonunu ziyaret edecek, Brüksel'deki Türk vatandaşları ile bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katılacak.

(Lefkoşa/10.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Besime Özderici Ortaokulu'nda karne dağıtımı törenine, Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kayseri/09.45-17.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı'na, Bahçeşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi açılışına, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi sergisine ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00/14.45/15.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu karne dağıtım törenine ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/15.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunacak.

(Bolu/10.00-17.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Talat Paşa'nın Abide-i Hürriyet Anıtı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış törenine ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Şebinkarahisar Projeleri imza törenine katılacak, Şebinkarahisar Belediyesini ziyaret edecek.

(Giresun/13.30/15.00/15.50)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü Eylem Planı Açıklaması, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak ve İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirecek.

(Isparta/11.30/14.30/16.00/16.30/17.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı kapanış programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sıfır Atık Vakfı ile YÖK arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek.

SPOR

1- Voleybolda Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Organizasyonun üçüncü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Güney Kore-Belçika ve Kanada-Brezilya maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.30)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. B Grubu'nda Seattle Sounders-Atletico Madrid ile PSG-Botafogo, C Grubu'nda Benfica-Auckland City ve D Grubu'nda Flamengo-Chelsea müsabakaları oynanacak.

(Seattle/01.00/Los Angeles/04.00/Atlanta/19.00/Philadelphia/21.00)

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