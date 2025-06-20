Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek.

Pazar günü, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Zonguldak ve Bartın çevreleri yağışlı geçecek.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 26, Samsun'da 25, Trabzon'da 21, İzmir'de 38, İstanbul'da 26, Antalya'da 34 dereceye gerilemesi bekleniyor.