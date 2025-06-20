Mersin'de Kontrolden Çıkan Tır Kazası: Büyük Panik

Mersin'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, uyuyan sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önce üst geçide, ardından bir ağaca ve iki araca çarparak büyük bir hasara yol açtı. Olay, Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında gerçekleşti. İddiaya göre, H. K. idaresindeki 27 AUK 400 plakalı tır, sürücüsünün uyuması sonucu kontrolden çıktı. Önce üst geçide çarpan tır, ardından kaldırımda bir ağacı devirerek karşıya geçti ve park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Sürücünün uyanıp manevra yapmasıyla tır, fırına girmekten son anda kurtuldu ve bir evin bahçe duvarının önünde durabildi.

Kazanın Detayları

Tır önce üst geçide çarptı.

Kaldırımdaki bir ağacı devirdi.

Karşıya geçip park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarptı.

Sürücünün manevrası sayesinde fırına girmekten kurtuldu.

Tır, bir evin bahçe duvarının önünde durdu.

Olay Yerine Müdahale

Vatandaşlar hemen yardıma koşarken, kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tedbir amaçlı olarak ambulansta sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



