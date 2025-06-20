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Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde "Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 190 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 09:04, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:27
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince operasyonlar yürütüldüğünü belirtti.

Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli olarak Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman, Adana ve Mardin dahil toplam 31 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamaya göre, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı" gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yaklaşık 15 milyon lira değerinde 10 otomobile de el konuldu.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak" ve "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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