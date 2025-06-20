Kapıkule Sınır Kapısı'nda 212 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplamda 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay, farklı zamanlarda Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki tırın risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk edilmesiyle ortaya çıktı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeklerin de desteğiyle yapılan detaylı aramalarda, bir tırda 85 kilo 420 gram, diğer tırda ise 126 kilo 945 gram esrar buldu. Bu başarılı operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarı: 212 kilo 365 gram

Birinci tırda bulunan esrar miktarı: 85 kilo 420 gram

İkinci tırda bulunan esrar miktarı: 126 kilo 945 gram

Gözaltına alınan şüpheli sayısı: 3

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Güvenlik Önlemleri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan risk analizleri ve X-ray taramaları, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Narkotik dedektör köpeklerin kullanılması, uyuşturucu madde tespitinde etkinliği artırmaktadır. Bu tür operasyonlar, sınır güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahiptir.



