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Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir Mihalıççık'ta jandarma ekipleri, arkeolojik sit alanında kepçe ile kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı, soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 09:33, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:33
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Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, Mihalıççık İlçesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan ve Roma dönemine ait Nekropol olarak bilinen bölgede operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 5 şüpheli kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonun Detayları

  • Kazı alanında şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 otomobil ve 1 kepçede arama yapıldı.
  • Aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ile 28 fişek ele geçirildi.
  • Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Arkeolojik Sit Alanında Kaçak Kazı

Olayın gerçekleştiği bölgenin, tarihi açıdan büyük öneme sahip olan bir arkeolojik sit alanı olması dikkat çekiyor. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu.


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