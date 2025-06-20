Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. Protokol taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 09:34, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:40
Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. Birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin ısrarı üzerine akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar, acilen anjiyoya alındı. Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberinin ardından il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.
Erdoğan Beypınar'ın Hayatı ve Kariyeri
- 1966 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğdu.
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
- Karaman ve Kırklareli vali yardımcılıkları yaptı.
- Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar kaymakamlıkları görevlerinde bulundu.
- 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atandı.
- Beypınar evli ve bir çocuk babasıydı.