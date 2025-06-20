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Motosiklet Silindir Hacmi Usulsüz Artırıldı: 12 Şüpheli Yakalandı

Samsun ve 5 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz artırarak vergi kaybına yol açan 12 kişi yakalandı. Operasyon detayları haberde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 09:43, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 09:44
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Motosiklet Silindir Hacmi Usulsüz Artırıldı: 12 Şüpheli Yakalandı

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, motosikletlerin silindir hacmini usulsüz şekilde artırarak vergi kaybına neden oldukları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında, motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan yararlanmak amacıyla, silindir hacmi 50 cc ve altında olan motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

  • Bazı bayiler tarafından motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı belirlendi.
  • Samsun merkezli olarak Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Toplamda 12 şüpheli yakalandı.
  • Gözaltına alınan ve haklarında adli işlem başlatılan 11 zanlı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ö. (31) ise adliyeye sevk edildi.
  • Bilirkişi raporlarına göre toplam 12 motosiklette motor hacmiyle oynanarak vergi kaybına yol açıldığı ortaya çıkarıldı.


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