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Altının gramı 4 bin 261 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 261 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 50 liradan, cumhuriyet altını ise 28 bin 110 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 10:10, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 10:11
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Altının gramı 4 bin 261 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 4 bin 291 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 261 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Orta Doğu'ya ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'nin Orta Doğu tutumuna ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğrudan bir müdahalede bulunmak yerine, gelecek iki hafta içinde ABD'nin İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olup olmayacağına karar vereceğini belirterek, Tahran'a müzakere masasına dönmesi yönündeki baskısını sürdürdü.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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