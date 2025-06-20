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Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara'da hayvan derneklerine yönelik dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 11:12, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 14:28
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Can Paticikler Koruma Derneği adı altında faaliyet gösteren toplam 5 farklı dernek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu derneklerin, sokak hayvanları ve evcil hayvanların bakımı için, bu konuda hassasiyeti olan hayvansever vatandaşlardan toplanan 25.440.584,00 TL tutarındaki yardımları kendi uhdesine geçirerek mal edindikleri, MASAK raporu ve toplanan diğer deliller kapsamında tespit edilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen ve Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Balıkesir illerini de kapsayan operasyonda, toplamda 16 şüpheli tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda ise:

  • 12 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanmıştır.
  • Şüphelilerden 4'ü, kolluk güçlerince alınan savunmaları sonrası serbest bırakılmıştır.
  • Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilmiştir.
  • Tutuklama tedbiri istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verilmiştir.

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