Türkiye'nin nisan ayı UYP verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Nisan 2025'te bir önceki ay sonuna göre yüzde 5,7 azalışla 351 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 3 azalışla 670,5 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, nisanda 713 milyon dolar artarak eksi 319,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankaların efektif ve mevduat varlıkları yüzde 3,4 azalarak 54,2 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1 artarak 68,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 azalarak 140,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 11,7 azalarak 138,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 40,9 azalışla 9,3 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yılı mart ayına göre yüzde 5,3 azalışla 195,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi de yüzde 9,3 azalarak 109 milyar dolar seviyesine gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 artışla 366,2 milyar dolar seviyesine çıktı.