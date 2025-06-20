Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Öncesi Hazırlıklara Başladı

Türkiye Kamu-Sen'in resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada,'1 Ağustos'ta başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde masaya taşıyacağımız taleplerimizi belirlemek üzere komisyonumuz, Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Türkeş Güney başkanlığında çalışmalarına başladı' denildi.

Türkeş Güney'den kapsamlı açıklama

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının şekillendiği en kritik süreçlerden biri olduğunu vurguladı. Güney, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde katsayı ve göstergeler, tazminatlar, ikramiyeler ve diğer özlük haklarıyla ilgili taleplerin detaylı biçimde değerlendirileceğini ifade etti.

Toplu sözleşme sürecinde kamu görevlilerinin kazanımlarını artırmak ve hak kayıplarını önlemek amacıyla güçlü bir hazırlık yürüttüklerini belirten Güney, komisyon çalışmalarının tüm kamu çalışanlarını kapsayan şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürüleceğini bildirdi.

Türkeş Güney'in konuya ilişkin X paylaşımı şöyle: