Karaman ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
Karaman ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 13:30, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 13:31
Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karaman ve Mersin'de 8 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında A.B, Y.U, V.U, A.T, A.Y, E.B, İ.A, S.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyonda Ele Geçirilenler
- 832 gram bonzai maddesi
- 15 adet sentetik ecza
- 0,18 gram eroin
- 2 adet payp
- 1 adet aseton
- 1 adet hassas terazi
- 1 adet ruhsatsız av tüfeği
Şüphelilerin Tutuklanması
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.