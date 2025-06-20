YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi

YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı yüksek güvenlik önlemleriyle başladı. Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile korunan 528 nakil aracı, sabah saatlerinde ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı. Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak.

Kapalı Matbaa Merkezinde Sıkı Güvenlik Önlemleri

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor. Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde güvenlik, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Sınav Evrakının Sevkiyatı ve Takibi

ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan bu kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı. Nakliye araçları, 250 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı. Ayrıca elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.

Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak.

Güvenlik Güçlerinin Rolü ve Kamera Sistemleri

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.

Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak.

sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak. Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak.

Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak.

Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak.

Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.

Sınav Sonrası Evrakların Toplanması

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan Açıklamalar

Nakil araçlarını uğurlamasının ardından ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti. Nakliye araçlarının sınav merkezlerine doğru yola çıktığını, araçların özel takip cihaz sistemleriyle takip edildiğini belirten Ersoy, merkezden anbean kontrol edildiğini vurguladı.

Araçların rotalarının sisteme yüklendiğini aktaran Ersoy, "Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa, yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor ve onları o anda uyarıyoruz ve araçlarımızın ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz." dedi.

Merkezde sisteme ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Sınav gününün sabahı da Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor. İnşallah bu sınav dönemi de sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Adaylara Uyarılar

Adaylar, bir yıldır bu sınava hazırlandılar.

Sınava gelirken geçerli kimlik kartını ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav cumartesi saat 10.15'te başlayacak , bina kapıları ise saat 10.00'da kapanacak .

, bina kapıları ise saat . Adayların daha erken bir saatte sınav binalarına gelmesi isteniyor.

Sınava giremeyen adaylar için üzüntü duyulacağı belirtiliyor.

Sınav çok önemli ancak hayatın tamamı bu sınavdan ibaret değil.

Vatandaşlara Çağrı

Kamu kurumları, valilikler, belediyeler, emniyet ve jandarma ile koordinasyon sağlandı.

Trafik sıkıntısı yaşanmaması için toplu ulaşım araçlarının artırılması gerekiyor.

Sınav binalarının çevresinde sınav saatlerinde gürültü yapılmaması, araçların korna çalmaması, inşaat varsa gürültü yapılmaması, pazar yeri varsa bağırılmaması isteniyor.

Öğrencilerin konforlu ve rahat bir şekilde sınava girmeleri için vatandaşlardan destek bekleniyor.

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 35 gündür görev yapan 115 ÖSYM personeli de YKS'nin son oturumunun tamamlanmasının ardından kapalı matbaa merkezinden çıkacak.