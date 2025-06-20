Adli ve idari yargıyı kapsayan HSK Ana Kararnamesi yayımlandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker-------------- Kayseri BAM Başsavcısı

Aydın Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz------------------------- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal----------------- Ankara BAM Başsavcısı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol---------- Mersin Başsavcısı

Mersin Başsavcısı Tolgahan Toprak------------------ Manisa Başsavcısı

Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe---------------Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Afyon Başsavcısı Fatih Karabacak--------------------Yargıtay Savcılığı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kapağan---------Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı

Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 27 Haziran 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonu ve resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 04 Temmuz 2025 Cuma gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi

EK: 3- Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi