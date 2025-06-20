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İBB'den Kenelere Karşı Yoğun Mücadele

İBB, yaz aylarında artan kenelere karşı profesyonel ekiplerle yoğun mücadele yürütüyor. Halk sağlığı ve çevre korunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 15:27, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 15:55
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İBB'den Kenelere Karşı Yoğun Mücadele

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte kenelere yönelik çalışmaların profesyonel ekiplerle yoğun bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Yaz aylarında gün yüzüne çıkan kenelere karşı alınan önlemler, İstanbullulardan gelen talepler doğrultusunda hızla uygulanıyor. Kene tespit edilen noktalara yapılan müdahaleler sayesinde hem halk sağlığı hem de çevre korunuyor, vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmesi sağlanıyor.

Kene Mücadelesinde Yoğun Çalışma

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, şu anda Türkiye gündeminde olan Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen kene vakalarının İstanbul'da da yakından takip edildiğini belirtti. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı hızlı reaksiyon aldıklarını vurguladı.

Kene ile Mücadelede Alınan Önlemler

  • Kenelerin tamamen temizlenmesinin mümkün olmadığını, ancak doğru ve hızlı müdahale yöntemleriyle yoğunlaşmasının önlenebileceğini belirtti.
  • Vatandaşların bilinç düzeyinin artırılmasıyla KKKA gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebileceği ifade edildi.

"Keneler ülkemizde ve dünyada yaygın olarak bulunuyor. Keneleri tamamen temizlemek mümkün değil ancak doğru ve hızlı müdahale yöntemleriyle yoğunlaşmasını önleyebilir, vatandaşlarımızın bilinç düzeylerinin artırılmasıyla KKKA gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçebiliriz." açıklamasıyla, toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

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