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24 İlin Başsavcısı Değişti!

HSK Birinci Dairesi'nin açıkladığı 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile tam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, kararname ile 24 ilin başsavcısı da değişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 15:52, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 15:57
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24 İlin Başsavcısı Değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 4 bin 36 hakim ve savcıyı kapsayan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.

HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplamda 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca, kararnameyle 24 ilin başsavcısı değişti.

Başsavcı Değişiklikleri

  • Celal Tekin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Özkan Levent Taşkoparan, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Ahmet Çelikkol, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Tolgahan Öztoprak, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Cuma Çoban, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Mustafa Çakmak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Gökhan Kapağan, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Mehmet Patlak, Rize Cumhuriyet Başsavcılığından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Tuğan Sarıca, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Harun Karahan, Van Cumhuriyet Başsavcılığından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Osman Kara, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından Van Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Emre Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Yasin Coşkun, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Harun Ünlüsoy, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Ziya Burak Gürgah, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Recep Sevgili, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından Rize Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Enver Eroğlu, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Enes Serdar Aydoğan, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Burak Hazinedaroğlu, Tire Cumhuriyet Başsavcılığından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Murat Çalış, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığından Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Mustafa Değerli, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
  • Murat Yavuz, Urla Cumhuriyet Başsavcılığından Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ankara Batı ve Yargıtay'da Görev Değişimi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.


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