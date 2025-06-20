2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Adaylar, ayrıca cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını 10 gün boyunca "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenen 2025-YDUS 1. Dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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