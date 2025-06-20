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Minguzzi cinayeti davasında mahkeme başkanı dosyadan çekildi

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelendi. Müşteki avukatının talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekilme kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 16:11, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 16:16
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Minguzzi cinayeti davasında mahkeme başkanı dosyadan çekildi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. getirildi.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı İrene Pastorino Olmi'nin de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.

Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak, bazı sloganlar attı.

Öte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in reddi hakim talebinde bulunması üzerine dosyaya bakan mahkeme başkanın davadan çekildiği öğrenildi.

Duruşma yeni başkanın seçilmesi ve tanıkların dinlenmesi için 17 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Epözdemir, faillerin hak ettiği cezayı alması, kamu vicdanının rahatlaması, maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar hukuki mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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