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Milyon dolarlık lüks gökdelenlerin ortasında buğday hasadı

Bursa'nın hızla gelişen ilçesi Nilüfer'de, modern yaşamın ve kentleşmenin simgesi haline gelen milyon dolarlık gökdelen, rezidans ve markalı kafelerin tam ortasında, hala üretimin yapıldığı buğday tarlası, sadece toprakla kurulan bağın değil; aynı zamanda tarımın geleceği için verilen sessiz bir mücadelenin de simgesi haline geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 16:58, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 17:00
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Milyon dolarlık lüks gökdelenlerin ortasında buğday hasadı

Yaklaşık 5 dönümlük buğday tarlasının çevresinde yükselen binalar ve ünlü markaların kafe ve restoranlarıyla 23 Nisan Mahallesi, Bursa'nın en gözde yerleşim alanlarından biri.

Lüks gökdelenlerin tam ortasında kalan ve imarlı dönümü 25-30 milyon lira olan alanda halen tarımsal üretime devam eden üreticiler, 5 dönümde ekili alandan yaklaşık 3 ton buğday elde edip, kilosunu 13 liradan satarak 39 bin lira gelir sağlamayı hedefliyor.

Bursa yoğun göç alıyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Bursa'nın yoğun göç alan bir kent olduğunu vurgulayarak, hızlı sanayileşme, iş imkanları gibi etkenlerin göçü artırdığını anlattı.

En fazla göçün, sanayileşme ve konut baskısının Nilüfer'de olduğuna dikkat çeken Çakmak, "Nilüfer'in en gözde yerlerinden birindeyiz. Burada gökdelenler, lüks konutlar arasında kalmış 5 dönüm alanda buğday üretmeye, tüm baskılara direnmeye çalışan bir çiftçinin çabasına şahit oluyoruz. Bu bölgede arazi fiyatları çok yüksek. İstese bu araziden daha büyük paralar kazanabilir." dedi.

Pandeminin tarımın önemini ortaya çıkardığını belirten Çakmak, "Hepimiz yaşayarak gördük. Ukrayna'dan gelecek ayçiçeği yağı gemilerini, tahıl gemilerinin yolunu gözledik. Pandemi geçti hepsini unuttuk. Tarım alanlarını ve çiftçimizi yok saymaya başladık. İmarlı ve kaçak yapılarla tarım arazilerimiz yok oluyor. Bunu en çok Nilüfer'de görüyoruz. Son 17 yılda önemli bölümü Nilüfer'de olmak üzere Bursa'da toplam tarım alanlarının yüzde 12'si, yani 51 bin hektar üzerinde bir alanı kaybettik. Bu yaklaşık 72 bin futbol sahasına denk geliyor."

"Şeftali bahçelerinde AVM'ler var"

Son bir yılda ise 3 bin 300 hektara denk gelen 4 bin 620 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın tarım dışına çıkarıldığına dikkati çeken Çakmak, "Bu alanlar imara, sanayileşmeye konuta açılmış. Özellikle Nilüfer'in büyük kısmı ovada yer alıyor. Tarımın yapıldığı alanlarda konutlar dikiliyor. Bu tarım alanlarının talanına yerel yönetimler de seyirci kalıyor" ifadesini kullandı. Çakmak, kırsalda ortalama bir çiftçi yaşının 59'a geldiğini belirterek, bir nesil sonra, bu 59 yaşındakiler de gittiğinde kırsalda tarım yapacak kişi bulunamayacağını aktardı.

Genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakmak, "1982 yılında geldim Bursa'ya o dönemlerdeki şeftali bahçelerinin üzerinde şimdi AVM'ler, lüks konutlar var. Planlı OSB'lerle, kaçak sanayi yapılarıyla tarım alanlarımız sürekli azalıyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. Nilüfer'de halen yeni imara açılan yerlerin önemli kısmı tarım alanı. Hükümetin de yerel yönetimlerin de önlem alması çiftçiye gereken değeri vermesi gerekiyor." diye konuştu.

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