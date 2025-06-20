Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek tarafından merhum Hasan ve Kezban Özbek adına yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuşan Kacır, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve üretimle kalkınma hedeflerine vurgu yaptı. Son 23 yılda bilimi, teknolojiyi ve yüksek katma değerli üretimi merkeze alan bir vizyonla hareket edildiğini belirten Kacır, savunma sanayiinden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye'nin dünyada söz sahibi konuma geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin Teknoloji ve Eğitimdeki Hedefleri

Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Teknoloji Üreten, Güçlü Türkiye' hedefimizi adım adım gerçeğe dönüştürdük. Bugün kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, uydularını tasarlayıp üreten bir ülkeyiz. Elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg ile yeni mobilite alanında öncü ülkeler arasındayız. Artık imkansız zannedileni bu milletin evlatları başarıyor. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi öncü isimlerin vakti zamanında akamete uğrayan hayalleri birer birer gerçeğe dönüşüyor. Gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkartacak ortamı sağladıkça, onlara 'ben de yapabilirim' özgüvenini kazandırdıkça, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemiz çok daha ileriye gidecek" dedi.

50 Yeni Atölye Daha Kuruluyor

Bakan Fatih Kacır, yıl sonuna kadar 50 Milli Teknoloji Atölyesinin hayata geçirileceğini müjdeledi. Geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimine yönelik tüm bu çalışmalar sayesinde, Türkiye Yüzyılı hedefine bir adım daha yaklaşıldığını belirtti. Gençlerin nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almalarının ülkenin istikbal ve istiklali açısından olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak

Bakanlık olarak mesleki ve teknoloji eğitim kurumlarının yeniliklere hızlı adapte olması için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirten Kacır, "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdik. OSB'lerde yer alan 85 meslek lisesi ve 24 meslek yüksekokulu, nitelikli teknik elemanlar yetiştiriyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.

Şebinkarahisar'da Açılan Okulun Önemi

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti. Metal, bilişim ve elektrik atölyeleriyle donatılmış 16 derslikli bu okulun, gençlere çağın gereklerine uygun eğitim ortamı sunacağını ve ilçenin üretim ile kalkınma kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Nerede Olursak Olalım, Köklerimiz Buradadır

Dursun Özbek, ailesine ait hatıraların yoğun olduğu memleketine böyle anlamlı bir yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Burası bizim toprağımız. Nerede olursak olalım, köklerimiz buradadır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrası protokol üyeleriyle birlikte okul binası gezildi.