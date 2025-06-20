MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2025 Yılı Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 17:30, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 17:31
Milli Eğitim Bakanlığı İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2025 Yılı Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarını açıkladı.Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
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