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Gıda Ürünlerini Araziye Dökenlere Rekor Ceza Uyarısı!

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, gıda israfı ve çimento sektöründeki usulsüzlüklere karşı rekor cezalar verileceğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 17:37, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 17:37
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Gıda Ürünlerini Araziye Dökenlere Rekor Ceza Uyarısı!

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa'da düzenlenen Güneydoğu Anadolu İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda, bazı bölgelerde gıda ürünlerinin çöpe atılmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Gürcan, bazı üreticilerin veya satıcıların bekledikleri fiyatı bulamadıkları için ürünlerini araziye döktüklerini belirterek, "Siz dağın başını da seçseniz, kamera kayıtlarıyla tespit edip sizi çok ağır şekilde cezalandırıyoruz" dedi.

Esnaf ve Sanatkarların Ekonomideki Rolü

Mahmut Gürcan, toplantıda Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin'den gelen esnaflarla bir araya geldi. Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarların üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar üstlendikleri çok yönlü rollerle toplumun omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak yaklaşık 2 milyon 270 bin esnafa hizmet verdiklerini belirten Gürcan, 3 bin esnaf odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon ile de hizmet sunduklarını ifade etti. Şanlıurfa'da ise 59 meslek odasına üye 48 binden fazla esnaf ve sanatkar faaliyet göstermektedir.

Esnafa Sağlanan Destekler

Bakanlık olarak hem ülke genelinde hem de il düzeyinde esnaf ve sanatkarların gelişimi ve desteklenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Gürcan, esnaf ve sanatkarların bini aşan kredi ve kefalet kooperatifleri vasıtasıyla faiz indirimli krediler ile desteklendiğini, 2002 yılından bu yana destek mekanizmasında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

ÇKS ile Alınan Desteklerin Sorumluluğu

Gürcan, devletin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden verdiği desteklerle üretilen ürünlerin gelişi güzel şekilde imha edilmesine kesinlikle göz yumulmayacağını belirtti.

  • "Bazı bölgelerde ürünlerin araziye döküldüğünü görüyoruz."
  • Sakarya'da geçtiğimiz günlerde böyle bir olay yaşandı ve 24 saat içinde kimin döktüğü tespit edildi.
  • Şahıs, stokçuluk kuruluna sevk edildi ve 1 milyon 700 bin TL ile 17 milyon TL arasında ceza uygulanacak.
  • İmha işleminin sadece belediyelerin gösterdiği alanlarda yapılabileceği vurgulandı.
  • Yol kenarına veya tarlaya gelişi güzel ürün dökenlerin peşine düşüleceği belirtildi.

Çimento Sektörüne Uyarı: 17 Milyon TL Ceza

Çimento üreticileriyle ilgili de şikayetler aldıklarını belirten Gürcan, bazı firmaların belirli bölgelere satış yapmadığını ve bunun rekabet hukukuna aykırı olduğunu söyledi.

  • "Bu tutum stokçuluğa ve karaborsacılığa girer."
  • İki firmaya 17 milyon TL ceza kesildi.
  • Aynı uygulama üç kez tekrarlanırsa, firmaların 6 gün süreyle faaliyetleri durdurulacak.

Ahi Esnaf Beratı Takdimi

Toplantı sonunda Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, programa katılan bazı esnafa "Ahi Esnaf Beratı" takdim etti.


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