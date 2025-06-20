Göç İdaresi'nden Geri Gönderme Merkezleriyle İlgili İddialara Açıklama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan geri gönderme merkezleriyle ilgili "dezenformasyon" içerikli iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmiştir. Ülkedeki geri gönderme merkezlerinde, "yaşam hakkının mutlak şekilde korunmasını esas alarak insan onuruna saygılı, şeffaf, hesap verebilir ve uluslararası hukukla tam uyumlu hareket edilir" ilkesinin benimsendiği ifade edilmiştir. Bu ilkenin gereği olarak merkezlerdeki tüm faaliyetler "kötü muameleye sıfır tolerans" anlayışıyla yürütülmektedir.

Geri Gönderme Merkezlerinde Sunulan Hizmetler

Yemek, temizlik ve hijyen

Temel ve acil sağlık hizmetlerine erişim

Sosyal ve psikolojik destek

Avukata erişim

İnanç ve ibadet özgürlüğü

Dış dünyayla iletişim

Denetimler ve Şeffaflık

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Anayasa ve kanunların öngördüğü şekilde ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde yapılandırılan bu merkezler, ulusal ve uluslararası bağımsız izleme kuruluşları tarafından sürekli denetlenmektedir.2025 yılında 413 denetim ve ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, il valileri başkanlığındaki komisyonlarca 2024 yılında 71, 2025 yılında ise bugüne kadar 41 denetim yapılmıştır.

Kamera İzleme ve Personel Eğitimi

İdari gözetim altındaki yabancıların kaldığı alanlar (özel yaşam alanları hariç) 7/24 kamera ile izlenmekte, giriş-çıkışlarda darp-cebir kontrolü yapılmaktadır. Tüm münferit vakalarda gecikmeksizin inceleme yapılmakta, ihmal veya kusur tespit edildiğinde sorumlular hakkında adli ve/veya idari işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. İlgili mevzuat gereği geri gönderme merkezinde görev yapan personele "kötü muamele yasağı" sözlü olarak anlatılmakta ve yazılı olarak da tebliğ edilmektedir. Personele uzmanlar tarafından temel insan hakları başta olmak üzere bu konularda farkındalığı artıracak eğitimler verilmektedir.

Dezenformasyon İddialarına Yanıt

Geri gönderme merkezlerine ilişkin olarak ortaya atılan, hiçbir somut veriye dayanmayan, devlet kurumlarını hedef alan provokatif ve dezenformasyon içerikli iddialar, ülkemizin hukuk, insan hakları ve vicdan temelli göç yönetimi uygulamalarını karalamaya yöneliktir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz, mazlumlara yardım elini uzatmaya devam etmektedir. Diğer taraftan düzensiz göçle mücadele de dahil olmak üzere tüm göç yönetimi süreçleri, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yönetilmektedir.



