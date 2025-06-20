Misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Göcek Mahallesi'nde Ömer Bayram Fidan'ın (23) misafir olarak bulunduğu B.E.B'nin (30) evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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