Erdoğan: Türkiye olarak değişime öncülük eden ülkelerden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı personelini, öğretmenleri, öğrencileri ve katılımcıları selamladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen zirvede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, organizasyonu başarıyla tertip eden Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yusuf Tekin ve ekibine teşekkür etti. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden programa katılan misafirlere, "Göz bebeğimiz İstanbul'a hoş geldiniz" diyerek teşekkürlerini iletti.

Yapay Zeka ve Eğitimde İnovasyon

Yapay zeka ve inovasyonun eğitimdeki rolünün tüm yönleriyle ele alınacağı zirvenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiğini belirtti. Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri tebrik ederek, onların ailelerine ve fedakar öğretmenlere şükranlarını sundu. Öğretmenlik mesleğini icra ederken şehit düşen Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenleri rahmetle andı.

Eğitimde Dijitalleşme ve Altyapı Yatırımları

Teknolojinin hayatın her alanına derinlemesine nüfuz ettiğini vurgulayan Erdoğan, dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve kuantum bilişimi gibi yeniliklerin ekonomiden eğitime kadar her alanda etkili olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu değişime en hızlı uyum sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, savunma sanayiindeki başarılar ve eğitim teknolojilerindeki devrim niteliğindeki hamlelerin altını çizdi.

21.576 okulun ağ altyapısı tamamlandı, kısa sürede 8.200 okulun daha altyapısı kurulacak.

tamamlandı, kısa sürede daha altyapısı kurulacak. 13.800 okula yüksek hızlı fiber internet sağlandı, bu sayı 18.000'e çıkarılacak.

sağlandı, bu sayı çıkarılacak. 27.962 okul kablolu internet , 4.382 okul mobil internet , 1.040 kırsal okul uydu internetiyle buluşturuldu.

, , buluşturuldu. 626.441 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi.

sınıflara yerleştirildi. 1.500 yeni bilişim teknolojileri sınıfı kurulacak, toplamda 3.480 sınıf dijital eğitim altyapısına kavuşacak.

kurulacak, toplamda dijital eğitim altyapısına kavuşacak. EBA platformunda 3.169 ders, 77.014 içerik, 3.407 kitap ve 85.764 soru öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Eğitimde Yapay Zeka ve Yeni Projeler

Erdoğan, eğitimde yapay zekanın büyük fırsatlar sunduğunu ve önemli paradigma değişimlerine yol açacağını belirtti. Ortaokul ve lise müfredatına entegre edilen seçmeli yapay zeka dersleriyle teknoloji üreten, sorgulayan gençler yetiştirmenin hedeflendiğini söyledi. FEYZA ve HİSAR projeleriyle üniversiteye hazırlık, mesleki gelişim ve çok dilli öğrenme alanlarında yapay zeka destekli çözümler geliştirildiğini aktardı.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 100'ü aşkın yeni girişimciye destek sunulacak.

sunulacak. Bakanlık ve TÜBİTAK iş birliğiyle 100'ün üzerinde yerli girişim küresel rekabete taşınacak .

. BİP uygulamasıyla veri güvenliği artırılacak, veli-öğretmen iletişimi teşvik edilecek.

Dijitalleşmenin Getirdiği Riskler ve Önlemler

Erdoğan, yapay zekanın eğitimde kolaylıklar sağlarken tembelliği ve intihali de özendirdiğini belirtti. Dijital zorbalık ve linç kültürünün çocukların ruh sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, dijital platformların özgürlük bahanesiyle hayatı işgal etmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Küresel teknoloji şirketlerinin sorumlu davranması gerektiğinin altını çizdi.

Törenden Notlar

Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla tasarlanmış müzik aleti hediye etti.

hediye etti. TETZ 2025 açılış filmi gösterildi, Mehmet Ünal ile Cosmic Senfoni Gösterisi gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas, Gürcistan, İsviçre, Kazakistan, KKTC, Kongo, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Sırbistan, Somali ve Tacikistan'dan bakanlar ve çeşitli düzeyde katılımcılar yer aldı.

Zirve 22 Haziran Pazar günü sona erecek.



