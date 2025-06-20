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Otel müdürünün keyfi tavrı manevi tazminata mahkum ettirdi

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, geçen yaz eşi ve çocuğuyla birlikte Antalya'daki Calido Maris Otel'e rezervasyon yaptırdı. Ancak tatil planı, otel müdürünün keyfi tutumu nedeniyle tam anlamıyla kabusa dönüştü. Subaşı, oteli mahkemeye vererek 10 bin lira manevi tazminata mahkum ettirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 21:40, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 22:03
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Otel müdürünün keyfi tavrı manevi tazminata mahkum ettirdi

Tatil planı sırasında, Temmuz ayında eşi ve çocuğuyla birlikte 5 yıldızlı, kaydıraklı havuza sahip bir otelde bir gece konaklamaya karar verdiler. Tatilbudur isimli aracı firmadan rezervasyon yaptırıp ücretini ödediler. Otele ulaştıklarında ise beklenmedik bir muameleyle karşılaştılar. Lobide bekletildiler, sözleşmeyi imzaladılar ve kolluklarını aldılar. Ancak bekletilmeye devam edildiler. Yaklaşık bir buçuk saat sonra otel müdürüne neden odaya alınmadıklarını sordular. Müdür, saygısız bir şekilde "sizi otele almıyorum" dedi ve tepki gösterilince sözleşmeyi yırtarak çöpe attı. Bunun üzerine jandarma çağrıldı.

Olayın Detayları

  • 40 derece sıcak altında bahçede yaklaşık iki saat beklediler.
  • Müdür, sözleşmeyi çöpe attığını itiraf etti.
  • Çocuklarıyla aquaparkta geçirmeyi planladıkları günü, otel müdürünün çirkin üslubu yüzünden rezil bir şekilde geçirdiler.

Mahkeme Kararı ve Tazminat

Yaşanan olay sonrası Subaşı, otel hakkında manevi tazminat davası açtı. Adana Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve mahkeme, otelin hem Nazan Akça Subaşı'na hem de eşine manevi tazminat ödemesine karar verdi. Subaşı, "10 bin lira tazminat kazandık ama benim için önemli olan paradan çok yaşanan haksızlığın karşılıksız kalmamasıydı. Bu davayı, başkaları da aynı durumu yaşamasın diye açtım. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın istedim." dedi.

Tatilin Hayal Kırıklığı

Subaşı, çalışan bireyler olarak yıl içinde sadece birkaç gün tatil yapabildiklerini hatırlatarak, "Şımarık birkaç insanın üslubu yüzünden tatilimiz burnumuzdan geldi. Ama artık emsal bir karar var." ifadelerini kullandı.


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