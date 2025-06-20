TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!

TÜRKİYE Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), kamu hizmetlerini güçlendirmek ve kamuya erişimi kolaylaştırmak amacıyla TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Bu yeni uygulama, vatandaşların TEDAŞ ile iletişimini daha etkin, verimli, şeffaf ve hesap verilebilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

TEDAŞ'ın kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği sistem sayesinde, yapılan başvurular sistematik olarak kayıt altına alınıyor ve süreçlerin takibi kolaylıkla sağlanabiliyor. Böylece vatandaşlar, taleplerinin hangi aşamada olduğunu anlık olarak görebiliyorlar.

TEDAŞ Başvuru Kapısı'nın Özellikleri

Başvuruların sistematik olarak kayıt altına alınması

Süreç takibinin kolaylaştırılması

Vatandaşların taleplerinin hangi aşamada olduğunu görebilmesi

Etkin, verimli ve şeffaf iletişim imkanı

Uygulamanın Geliştirilme Amacı

Sistem, Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında geliştirilmiştir. Bu sayede kamu hizmetlerinin kalitesi artırılırken, vatandaş memnuniyetinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır.



