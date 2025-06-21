21 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
21 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek.
(10.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başlayacak.
(İstanbul)
2- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.
(Kudüs/Tahran)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na grup maçlarıyla devam edilecek. A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Yunanistan ile karşılaşacak.
(Pire/20.30)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
3- Voleybolda Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Organizasyonun üçüncü günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Dominik Cumhuriyeti-Brezilya ve Güney Kore-Türkiye maçları oynanacak.
(İstanbul/16.00/19.30)
4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. D Grubu'nda Los Angeles-Esperance de Tunisie, C Grubu'nda Bayern Münih-Boca Juniors, F Grubu'nda Mamelodi-Borussia Dortmund, E Grubu'nda Inter-Urawa Red Diamonds müsabakaları yapılacak.
(Nashville/01.00/Miami/04.00/Cincinnati/19.00/Seatle/22.00)