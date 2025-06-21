21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda AĞIRBAŞ,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Figen TUNALI TÜRKDOĞAN,

- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hasan GÖKÇAY,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan İş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk ÜNAL,

- Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Görkem Barış TANTEKİN,

- Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra TOPLU, atanmıştır.

Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren YAZGAN atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan ESENER atanmıştır.

20 Haziran 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/233

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cem ERDEM atanmıştır.

20 Haziran 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/234

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent BOYACIOĞLU,

- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut TÜRKAY,

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman KILINÇEL,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat KÖSE,

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray SERDAROĞLU ERBİL,

- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar KAYA, atanmıştır.

20 Haziran 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/235

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;

- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN,

- Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup TANYILDIZ,

- İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ÖZTİMUR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumanda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Fatih GÖK YURT atanmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurettin İNCE atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Ticaret Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

20 Haziran 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI