21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda AĞIRBAŞ,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Figen TUNALI TÜRKDOĞAN,
- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hasan GÖKÇAY,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan İş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk ÜNAL,
- Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Görkem Barış TANTEKİN,
- Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra TOPLU, atanmıştır.
Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren YAZGAN atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan ESENER atanmıştır.
20 Haziran 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/233
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cem ERDEM atanmıştır.
20 Haziran 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/234
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent BOYACIOĞLU,
- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut TÜRKAY,
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman KILINÇEL,
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat KÖSE,
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray SERDAROĞLU ERBİL,
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar KAYA, atanmıştır.
20 Haziran 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/235
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;
- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN,
- Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup TANYILDIZ,
- İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ÖZTİMUR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumanda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Fatih GÖK YURT atanmıştır.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurettin İNCE atanmıştır.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Ticaret Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
20 Haziran 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI