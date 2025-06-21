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Bağcılar ve Bahçelievler'deki uygulamalarda aranan 14 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetlediği, Bağcılar ve Bahçelievler'deki asayiş ve narkotik uygulamasında aranması bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 07:27, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 07:33
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Bağcılar ve Bahçelievler'deki uygulamalarda aranan 14 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Bahçelievler ve Bağcılar'da eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Bahçelievler ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araç ve motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi, taşıtlarda da arama yapıldı.

Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'ndan sonra Bağcılar İstanbul Caddesi'ndeki uygulama noktalarını denetleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla başlattıkları kararlılık nöbetinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugün 15 noktada, 42 ekip ve 300 personelle Bağcılar ilçesindeydik." dedi.

İstanbul halkının huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamaların devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Bu fedakar görevi yapan meslektaşlarıma ve İstanbul halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

6 bin 811 şahıs sorgulandı

Uygulama kapsamında 6 bin 811 şahıs, 1593 araç, 542 motosiklet sorgulanırken, 46 umuma açık mekan denetlendi.

Uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, sigaraya sarılmış 2 esrar maddesi, 1,97 gram uyuşturucu madde, 1 LSD peçete, 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan kontrollerde, araç sürücülerine yönelik toplamda 498 bin 288 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç ve 19 motosiklet trafikten men edildi.

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