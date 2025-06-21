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Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır toplam 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 07:38, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 07:39
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Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde gerçekleşti. İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı TIR'ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, önünde ilerleyen Ahmet Dereli kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR'a çarptı.

Kazanın Detayları ve Müdahale

  • Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • Otobüste sıkışan yolcular ekipler tarafından kurtarıldı.
  • Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Tedaviye alınan 12 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
  • Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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