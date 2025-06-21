YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
21 Haziran 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Enformasyon Savaşının Kalesi!
Enformasyon Savaşının Kalesi!
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
KDK'dan 'erkek personel' arayan üniversiteye 'ilanı iptal et' tavsiyesi
KDK'dan 'erkek personel' arayan üniversiteye 'ilanı iptal et' tavsiyesi
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleri ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmayla 30 başarılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci Katar Üniversitesi'nde ücretsiz tam burslu lisans eğitimi alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 08:01, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 08:02
Yazdır
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak

Burs kapsamında Katar'da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere yurt konaklaması, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

Eğitim dili Arapça olan bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerin lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş olması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması, eğitimine devam etmeyi taahhüt etmesi ve en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursa ön kayıt www.maarifagency.com adresinden yapılabilecek.

Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul'da 9-10 Eylül tarihleri arasında sözlü ve yazılı olmak üzere Arapça yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci 2025-2026 akademik yılında Katar Üniversitesi'nde tam burslu lisans eğitimlerine başlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber