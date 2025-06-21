Esenyurt'ta çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 13 kişi dumandan etkilendi

Merdivenli araç yardımıyla üst katta mahsur kalanlar tahliye edildi, bazı vatandaşlar da gaz maskesi takılarak merdivenlerden aşağı indirildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bodrum katın tamamını saran ve giriş kata da sıçrayan yangında duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar pencerelere çıktı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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