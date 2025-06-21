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Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yapılan denetimlerde 15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 08:39, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 08:53
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Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Yapılan uygulamalarda, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bu kapsamlı denetimler, ülke genelinde kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele amacıyla yürütülmektedir.

Denetimlerin Detayları

  • Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle çalışmalar yürütüldü.
  • Metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetimler yapıldı.
  • 28 bin 874 personel, 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada uygulama gerçekleştirildi.
  • 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi.

Düzensiz Göçmenlerin İşlemleri

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, valilere, kaymakamlara ve denetimleri gerçekleştiren polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür etti.

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