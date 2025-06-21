Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatiflerin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, tek bir hatta bağlı kalmanın risklerini ortaya koyduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu nedenle her iki koridorda da gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi olası senaryoların gündeme gelmesi, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu hakkında bilgi vererek, etkinliğin 27-29 Haziran'da gerçekleştirileceğini ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin ulaştırma alanında yaptığı yatırımların üretime ve istihdama büyük katkı sağladığını belirten Uraloğlu, 2002 yılından bu yana 293,5 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bunun üretime katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Yatırımlarında Son Durum

Kara yollarında bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye çıkarıldı.

bölünmüş yol uzunluğu çıkarıldı. Otoyol uzunluğu 1.700 kilometreden 3.800 kilometreye , sıcak asfalt ise 8.500 kilometreden 32 bin kilometreye yükseltildi.

, sıcak asfalt ise yükseltildi. Viyadük uzunluğu 311 kilometreden 799 kilometreye , tünel uzunluğu ise 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı.

, tünel uzunluğu ise ulaştı. Demir yolu ağı yaklaşık 10 bin 900 kilometreden 14 bin kilometreye çıkarıldı.

yaklaşık çıkarıldı. Kent içi raylı sistemlerde toplam 1.014 kilometre inşa edildi.

toplam inşa edildi. Havalimanı sayısı 26'dan 58'e , liman tesisi ise 152'den 217'ye yükseldi.

, liman tesisi ise yükseldi. Tersane sayısı 37'den 85'e , yük elleçleme kapasitesi ise 190 milyon tondan 532 milyon tona çıktı.

, yük elleçleme kapasitesi ise çıktı. Fiber ağ uzunluğu 605 bin kilometreye ulaştı, hedef ise ilk etapta 800 bin kilometre.

Küresel Koridorlar ve Lojistik Avantajlar

Süveyş Kanalı'ndan geçen yüklerin yaklaşık 35 günde, Ümit Burnu'ndan geçenlerin ise 45 günde taşındığını, Kalkınma Yolu tamamlandığında bu sürenin 25 güne, Orta Koridor etkin kullanıldığında ise 18 güne, ileride ise 13 güne kadar düşeceğini belirten Uraloğlu, bu koridorların Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Koridoru'nun, Rusya'nın savaş halinde olmasına rağmen hala etkin şekilde kullanıldığını, ancak batı yüklerinin İran üzerinden taşınmasının istenmediğini ifade etti. Orta Koridor'un Hazar geçişli güzergahının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kalkınma Yolu ve Orta Koridor Projeleri

Kalkınma Yolu Koridoru'nun toplam uzunluğu: Yaklaşık 2 bin 100 kilometre

Yaklaşık Kalkınma Yolu'na yapılacak yatırım: Yaklaşık 24 milyar dolar

Yaklaşık Orta Koridor'un ülkemizdeki uzunluğu: Yaklaşık 2 bin 262 kilometre

Yaklaşık Tamamlandığında Orta Koridor'a yapılacak yatırım: Yaklaşık 50 milyar dolar

Yaklaşık Tahmini istihdam: Yıllık yaklaşık 144 bin kişi

Yıllık yaklaşık Ticaret hacmi: Demir yolu üzerinde 75 milyar dolar

Demir yolu üzerinde Beklenen yük taşıma kapasitesi: Minimum 6,5 milyon ton

Marmaray ve Yeni Demir Yolu Projeleri

Marmaray'dan günde maksimum 4 yük treninin geçmesine imkan verildiğini, kalan saatlerde ise yolcu taşımacılığı ve bakım çalışmaları yapıldığını belirten Uraloğlu, yeni projelerle kapasitenin artırılacağını söyledi.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca-Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, projenin toplam uzunluğunun 120 kilometre olacağını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü açıkladı.2025 yılında Çerkezköy-Kapıkule arasının, 2027'de ise Çerkezköy-Halkalı arasının tamamlanması hedefleniyor. Ankara-İzmir hızlı tren hattında da çalışmalar devam ediyor.

Bazı Devam Eden Projeler ve Hedefler

Ankara-İstanbul hızlı tren hattından ayrılıp Osmaneli-Bursa-Bandırma hattının yıl sonuna kadar Bursa'ya ulaşması hedefleniyor.

Ankara-Sivas hızlı tren hattı tamamlandı ve yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yerköy-Kayseri hızlı tren çalışmaları başlatıldı.

Nusaybin-Cizre-Ovaköy arasının ihalesi bu yıl yapılacak.

Kurtalan-Siirt arasının ihalesi tamamlandı.

Bakan Uraloğlu, tüm bu projelerin Türkiye'nin jeopolitik gücünü ekonomik avantaja dönüştüreceğini ve ülkenin lojistik üs olma hedefini destekleyeceğini vurguladı.



