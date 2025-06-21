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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 10:53, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 10:47
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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hakan Dalkılıç'ın (25) kullandığı 08 ABR 930 plakalı otomobil ile Hüseyin Aydın (39) idaresindeki 55 AKY 764 plakalı otomobil, Belediyeevleri Kavşağı Viyadük Üstü Atatürk Bulvarı bağlantı yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İlksen Kayıkçı (38), Hüseyin Yılmaz (25) ile Aynur Aydın (32) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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