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Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi

Ankara'da düzenlenen Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri'nde dijitalleşme ve vatandaş odaklı hizmetler ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 11:10, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 11:11
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Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi

Ankara'da kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenlendi. Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki seminerin açılış konuşmalarını Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz yaptı.

Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Vatandaş Odaklılık

Hakkı Susmaz, vatandaş odaklı devlet anlayışının esas alınarak, kamu hizmetlerinin adil, etkin ve erişilebilir bir şekilde sunulmasının elzem olduğunu belirtti. Bu doğrultuda devletin tüm organlarının temel görevinin, halkın ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla hareket etmek olduğunu vurguladı. Kamu kurumlarının vatandaş odaklı hizmet sunması ve toplumun refahını artırmaya yönelik çalışmalarını, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli gördüklerini ifade etti.

Susmaz, teftiş kurulları ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinin, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Denetimin, kamu gücünün keyfilikten uzak, hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını temin ettiğini, bunun hem kamu yönetiminde hesap verebilirliği sağlayacağını hem de vatandaşların devlete olan güvenini pekiştireceğini kaydetti.

Dijital Teknolojinin Denetimdeki Rolü

Salih Tanrıkulu, 26 Kasım 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile denetim alanında önemli bir sayfa açıldığını söyledi. Genelgede kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesinin, tüm denetim faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesinin vurgulandığını hatırlattı. Kamu hizmet sunum kapasitesini geliştirmek için rehberlik esaslı denetim yapılmasının ve denetimde teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Tanrıkulu, mesleğin saygınlığını, iş heyecanını ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak için azami çabanın gösterileceğini vurguladı. Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte, ortak denetim kültürünün oluşması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerinin kalitesinin artırılacağını belirtti. Denetimde teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, risk analizi esaslı, düzenli ve kapsamlı denetimlerde bulunan teftiş ve denetim birimlerini tebrik etti.

Etkin bir denetim için uluslararası standartlar, teknolojik yenilikler ve dünyadaki deneyimler ışığında denetim unsurlarının sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Dünyada hız kazanan dijital dönüşüm, denetim yaklaşımlarının yeniden ele alınmasını ve denetim standartları ile metotlarında kapsamlı revizyon yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapay zeka temelinde gelişen dijital teknolojilerin kullanılması, denetimleri daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak, yönetime ve ilgili taraflara önemli ölçüde katkıda bulunması beklenmektedir." dedi.

Sunumlar ve Kapanış

  • Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Tarihten Günümüze Yönetim ve Denetim" başlıklı sunum yaptı.
  • Osman Öztürk, "Cumhurbaşkanlığı Denetim Genelgesi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
  • Dr. Yavuz Selim Akkoç, "Denetimin Kurumsal Koordinasyonu" başlıklı sunumunu sundu.
  • Muhsin Atçı, "Dijitalleşme ve Teknolojinin Denetim Süreçlerindeki Rolü" başlıklı sunumunu yaptı.

Sunumların ardından Bilal Şentürk'ün yaptığı kapanış konuşmasıyla seminer sona erdi.


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