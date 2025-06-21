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Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!

Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 15:12, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 15:12
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Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim faaliyeti sırasında Ovacık ilçesinde izinsiz define arayan 2 şahıs, kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yanında 1 adet merdiven, 2 adet taş kazma, 2 adet bel küreği, 1 adet kürek, 1 adet levye, 2 adet kova, 1 adet ip halat ve 2 adet eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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