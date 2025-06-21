Kırklareli'de denize girmek 2 gün yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 16:03, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 16:04
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için bu gün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.