Sosyal medya fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan cenaze töreninde "Çırpındım beni neden duymadınız? Benim çocuğum gitti şimdi ben şimdi ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek isyan etti.

Umut Candan "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek. Odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı... Hani sen hakim, savcı olacaktın. Hakkını savunacaktın yavrum. Nihal beni de götür!" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Nihal Candan'ın cenaze törenine katıldı.

Candan'ın cenazesi defnedilmek üzere Kilyos mezarlığına götürüldü.

DOĞUM GÜNÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Nihal Candan, geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gördüğü sırada 30 yaşına girmişti. Pınar Kerimoğlu, ona sürpriz yaparak pastayla hastaneye gitmişti. Candan ise o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Hayalimdeki doğum günü elbisesi" notunu yazmıştı.

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti. Baba Candan "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal'in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler. Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.

ÖYKÜ SERTER'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan İşte Benim Stilim yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter sosyal medya hesabında Nihal Candan'ın vefatıyla ilgili paylaşım yaptı. 50 yaşındaki Serter yaptığı paylaşımda "Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal... Öyle parlak, öyle ışıklı pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o... " ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin. Artık huzurla dinlen, nur içinde yat güzel melek... Ben de en çok seni özleyeceğim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."

ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

19 Haziran'da kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Candan'ın, yeniden kalbinin durduğu öğrenildi. Nihal Candan'ın hayatını kaybettiği haberini Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesabından duyurdu.

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomenidir. 2014 yılında "Bu Tarz Benim" yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.



