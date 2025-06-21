Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Motorinde İndirim Bekleniyor
Motorinde İndirim Bekleniyor
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Enformasyon Savaşının Kalesi!
Enformasyon Savaşının Kalesi!
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Bursa'da ilkokulda karne gününde aniden fenalaşan öğretmen Hasan Aslan yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 19:54, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 19:57
Yazdır
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan öğretmen Hasan Aslan, aniden rahatsızlandı.

Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.

Öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin yerini gözyaşlarına bıraktı.

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği öğrenildi.

Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Aslan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının Hamitler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber