Potanın Perileri Çeyrek Finalde!
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Yunanistan'ı 83-72 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 22:29, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 22:31
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, kritik karşılaşmayı 11 sayı farkla kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Turnuvada oynadığı üç maçın ikisini kazanan Türkiye, A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Potanın Perileri, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda son sekize kalmayı başardı.
Milli takım, çeyrek finalde B Grubu'nun lideriyle karşılaşacak.