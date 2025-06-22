Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu

Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren, 2022'de getirilen serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulamasına geçilecek. Bu değişiklik, "Formalar nasıl seçilecek, bütün okullarda mavi önlük mü olacak?" gibi soruları gündeme getirdi.

Okul Kıyafetlerinin Belirlenmesi

İlkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulu ve öğretmenler kurulunda, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Seçilen okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek ve velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Geçmişte Yaşanan Sorunlar ve Alınan Tedbirler

Daha önce uygulanan tek tip kıyafet modeli, bazı okullarda tek bir firmanın satış yapması nedeniyle velilerin tepkisini çekmişti.

modeli, bazı okullarda tek bir firmanın satış yapması nedeniyle velilerin tepkisini çekmişti. Kıyafetlerin armalı olması sebebiyle, normal fiyatı 500 TL olan bir tişört 1.000 TL'ye satılabiliyordu.

olan bir tişört satılabiliyordu. Bakanlık, benzer bir durumun yaşanmaması için yeni tedbirler aldı.

Kıyafet Satışında Yeni Düzenlemeler

Okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak.

kıyafet satışı yapamayacak. Belli bir yerden kıyafet alınmasına ilişkin yönlendirme yapılamayacak.

Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek.

Tek Tip Kıyafetin Avantajları

Uzmanlar, tek tip kıyafetin öğrenciler arasındaki sosyoekonomik farklılıkların görünürlüğünü azalttığını belirtiyor. Bu durum, kıyafet üzerinden oluşabilecek ayrımcılık ve akran zorbalığını önleyebilir. Öğrenciler aynı kıyafeti giyerek okul kültürüne ve topluluğuna ait olma hissini daha güçlü yaşayabilir. Ayrıca, birlikte hareket etme ve ekip ruhu teşvik edilirken, veliler de "Bugün ne giyecek?" gibi günlük kararlardan kurtularak kıyafet konusunda daha az endişeleniyor.



