Aileler Dikkat! Çocuk Fotoğrafları Tehdidi Altında

Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Motorinde İndirim Bekleniyor
Motorinde İndirim Bekleniyor
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
Türkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü Artıyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Enformasyon Savaşının Kalesi!
Enformasyon Savaşının Kalesi!
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aileler Dikkat! Çocuk Fotoğrafları Tehdidi Altında

Araştırmalara göre, ebeveynlerin sosyal medyada paylaştığı çocuk fotoğrafları, deepfake teknolojileriyle kötüye kullanılabilir. Çocuğunuzun güvenliği için paylaşım yapmadan önce iki kez düşünün! Kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve çevrim içi istismar gibi tehlikeler kapıda.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 07:38, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 07:33
Yazdır
Aileler Dikkat! Çocuk Fotoğrafları Tehdidi Altında

Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken iki kez düşünmekte fayda var. Yapılan araştırmalara göre, bir çocuğun yalnızca 20 fotoğrafı "dijital taklit" için yeterli olabiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından derlenen bilgilere göre, bu kadar az sayıda fotoğraf bile yapay zeka destekli deepfake teknolojileri aracılığıyla dijital olarak taklit edilmesi için yeterli oluyor.

Çocukların Fotoğraflarının Paylaşılması ve Riskler

İngiltere'de 16 yaşından küçük çocukları olan 2 bin ebeveynle yapılan bir araştırmada, ebeveynlerin her ay çocuklarına ilişkin ortalama 63 fotoğrafı sosyal medya platformlarında paylaştığı belirtildi. Bu durum, çocukları yalnızca kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi tehditlerle değil; aynı zamanda psikolojik sömürü, çevrim içi şantaj ve istismar gibi önemli risklerle de karşı karşıya bırakıyor.

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması İçin Öneriler

Ebeveynlerin; kişisel veri, mahremiyet, istenmeyen e-posta ve çevrim içi güvenlik gibi konulara ilişkin olarak çocuklarını bilgilendirmeleri önem taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber