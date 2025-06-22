Aileler Dikkat! Çocuk Fotoğrafları Tehdidi Altında

Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken iki kez düşünmekte fayda var. Yapılan araştırmalara göre, bir çocuğun yalnızca 20 fotoğrafı "dijital taklit" için yeterli olabiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından derlenen bilgilere göre, bu kadar az sayıda fotoğraf bile yapay zeka destekli deepfake teknolojileri aracılığıyla dijital olarak taklit edilmesi için yeterli oluyor.

Çocukların Fotoğraflarının Paylaşılması ve Riskler

İngiltere'de 16 yaşından küçük çocukları olan 2 bin ebeveynle yapılan bir araştırmada, ebeveynlerin her ay çocuklarına ilişkin ortalama 63 fotoğrafı sosyal medya platformlarında paylaştığı belirtildi. Bu durum, çocukları yalnızca kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi tehditlerle değil; aynı zamanda psikolojik sömürü, çevrim içi şantaj ve istismar gibi önemli risklerle de karşı karşıya bırakıyor.

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması İçin Öneriler

Ebeveynlerin; kişisel veri, mahremiyet, istenmeyen e-posta ve çevrim içi güvenlik gibi konulara ilişkin olarak çocuklarını bilgilendirmeleri önem taşıyor.